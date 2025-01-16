Первый победитель журналистской премии имени Никиты Цицаги награжден в Москве

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Премию Никиты Цаги учредили в честь погибшего на СВО журналиста

Премия была учреждена федеральным порталом NEWS.ru в память корреспондента издания Никиты Цицаги, который трагически погиб под Угледаром из-за атаки украинских дронов в июне 2024.

На конкурс принимали работы, посвященные людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях в связи с военными конфликтами, а также природными, экологическими, социально-экономическими потрясениями. Призовой фонд — 300 тысяч рублей.

«Мы уверены, что она будет вдохновлять журналистов на создание социально значимых и откликающихся в сердцах людей материалов», — сказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Жюри присудило премию фотокору «Известий» за проект «Помощь всем миром» о жителях Курской области.

Также на церемонии награждения была посмертно вручена медаль «За отвагу», ее передали маме Никиты Цицаги Светлане Цицаги.