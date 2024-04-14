Первое место в чарте на Украине заняла песня «Да, я русский»

В чарте топ-50 трендов Украины в сервисе Spotify заняла песня «Да, я русский», сообщает «Царьград».

Данный чарт не могут контролировать украинские власти. У властей нет на это никакой возможности. Трек нацелен в первую очередь на молодежную аудиторию, поэтому стал популярен.

Такая популярность трека показывает, что украинская молодежь по-прежнему живет и чувствует по-русски. Значит, что на Украине еще осталась русская культура и история.

Неожиданный результат в украинском музыкальном чарте показывает также, насколько безуспешными оказались акции по сносу русских памятников, акции по сжиганию русских книг.

Данный трек был выпущен в день выборов президента России — 15 марта.