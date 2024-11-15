Первая всероссийская конференция по музыке прошла в Егорьевском колледже

В Егорьевском колледже педагогики и искусства (филиал ГСГУ) прошла первая Всероссийская научно-практическая конференция по музыкальному искусству на тему «Музыкальное образование XXI века: проблемы и перспективы развития», передает пресс-служба учреждения.

С 2017 года форум проводили в очно-дистанционном формате на областном уровне. В этом году в нем приняли участие педагоги из различных городов России, от Коломны до Санкт-Петербурга, а также представители Казахстана.

«Мы расширяем географию наших партнерских связей. Преподаватели активно делятся своим опытом с коллегами, а также перенимают и адаптируют инновации друг друга. Для нас повышение уровня конференции до всероссийского с международным участием — это значимый шаг, который повышает имидж Колледжа педагогики и искусства, а главное — повышает качество образования наших студентов», — сказала директор Егорьевского колледжа Рузанна Сафонова.

Пленарное заседание стало важной платформой для обсуждения актуальных тем современного музыкального образования, таких как развитие личности и творческого потенциала учеников с ОВЗ, использование нейросети в уроках музыки для школьников, создание анимированного персонажа с озвучкой и многое другое

Преподаватели вузов, учителя музыки и педагоги дополнительного образования с удовольствием поделились своими методами в педагогике и творческими лайфхаками.