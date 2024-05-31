Персональная выставка художницы Моревой открылась в Протвине

Художница Светлана Морева представила 63 работы в персональной выставке под названием «И пусть все будет просто хорошо… Чтоб без причин… Без повода… Без смысла». Она открылась в экспозиционном зале протвинского Историко-краеведческого музея.

Светлана Морева черпает вдохновение и сюжеты для своих картин в путешествиях, природе родного города и котах. Животные, олицетворяющие уют, занимают в экспозиции особое место. В ней можно найти и «портрет» одного из питомцев Светланы, и котиков, которые просто встретились на жизненном пути художницы.

Мастер кисти и карандаша впервые выставляет свои работы. Желание показать свое творчество возникло внезапно, когда Светлана посетила выставку в протвинском музее художницы из Тарусы.

«И я решила, что тоже так могу. У меня было всего две картины дома в этот момент», — вспоминает жительница Протвина.

Спустя 3 года задуманное свершилась. В персональной выставке «И пусть все будет просто хорошо… Чтоб без причин… Без повода… Без смысла» представлено 63 работы художницы в техниках рисунок, масляная и акварельная живопись.

«Это мечта, даже как-то не верится», — делится эмоциями Морева.

В день открытия вернисаж посетили близкие друзья художницы и ее семья.

«Я очень большой мамин поклонник, и мне очень приятно смотреть, как мамино мастерство растет, как она оттачивает какие-то нюансы, сколько она тратит времени и сил. Сколько она учится! Она – мой пример для подражания», — рассказала Элеонора Морева.

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