Персональная выставка члена союза художников России открылась в Раменском

С 3 по 23 сентября в галерее ДК «Сатурн» проходит персональная выставка члена Творческого союза художников России Андрея Гринько «Хрупкое чудо бытия», открытая для посещения для каждого. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Здесь работы как раннего периода в декоративной манере, так и последние, которые я пишу в реалистической манере в технике дерево-масло», — поделился художник. — «Официально для раменчан я написал три работы с городом Раменское, которые вот на самой дальней стене они могут увидеть».

История жизни талантливого чудо-художника началась с раннего детства, когда мама привела его в пятый дом в городе Жуковский в художественную галерею.

«Он талантливый человек, когда-то пришел заниматься в художественные классы при галерее, а потом получил образование на художественно-графическом факультете педагогического института. Вступил в творческий союз художников России, то есть он сам сделал свою биографию, будучи инженером, закончившим МАИ, и в МАИ он работает по своей специальности», — рассказала Нина Верникова, директор галереи «5 дом» города Жуковский. Она отметила, что художественная деятельность — это другая сторона жизни Андрея Гринько. Он даже написал книгу по технологии живописи в 2019 году, которая пользуется популярностью даже у профессионалов. Многосторонность личности художника также подчеркнула посетительница выставки в ДК «Сатурн» Екатерина Максимова: «Андрей очень талантливый художник и настолько разноплановый, что каждый найдет что-то для своей души: и натюрморты, и портреты и пейзажи.»

В представленных работах Андрей Гринько пытался отыскать и запечатлеть чудо, поэтому выставка и носит название «Хрупкое чудо бытия». Всего на выставке Андрея Гринько представлено 82 работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.