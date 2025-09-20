Пелагея рассказала, какими навыками должны обладать участники «Интервидения»

Журналисты поинтересовались у певицы Пелагеи, что важнее для участников музыкального конкурса «Интервидение-2025»: голос, харизма или постановка голоса. По словам Пелагеи, здесь должно присутствовать «комбо», передает корреспондент РИАМО.

«Национальность совершенно не важна. Этот конкурс показывает то, что и язык не важен, потому что не нужно даже понимать слова. Если артист талантлив, он сможет с помощью своего голоса рассказать на интернациональном языке музыки все, чем он хочет поделиться», — сказала певица.

Ранее певец Дима Билан высоко оценил масштабы конкурса «Интервидение». Он отметил, что к событию проявили интерес многие страны.

«Интервидение-2025» проходит 20 сентября на столичной концертной площадке «Live Арена». Финал конкурса стартует в 20:30 по московскому времени.