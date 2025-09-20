Дима Билан высоко оценил масштабы «Интервидения-2025»

Российский певец Дима Билан оценил масштабы музыкального конкурса «Интервидение-2025». Он отметил, что к событию проявили интерес многие страны, передает корреспондент РИАМО.

«Мы все ждем, что это будет, а будет, конечно, что-то очень мощное», — сказал Билан.

Он также сравнил «Евровидение» и «Интервидение». Билан напомнил, что в первом музыкальном конкурсе участвуют европейские страны, а во втором — география расширена. Он отметил, что благодаря «Интервидению» можно понять музыку различных регионов и познакомиться с культурой соседних стран.

Билан добавил, что конкурсанты максимально вкладываются в свою музыку и песни.

«Интервидение-2025» проходит 20 сентября на столичной концертной площадке «Live Арена». Начало шоу запланировано в 20:30 по московскому времени.