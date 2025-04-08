Павлово-Посадские школьницы презентовали «Школьную форму будущего»

Весело и необычно встречают весну в Лицее № 1 Павловского Посада. Там, ученицы 9, 10 и 11 классов принимают участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!», который стал уже традиционным в этом учебном заведении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участницы продемонстрировали свои таланты в различных заданиях. Они создавали и презентовали оригинальные костюмы на тему «Школьная форма будущего», показывали навыки визажа, а также впечатляли жюри своей сообразительностью во время задания по разборке и сборке мясорубки на скорость. Неповторимые номера и креативный подход девушек произвели на всех присутствующих неизгладимое впечатление.

После напряженной борьбы судьи определили победительниц — команду 11 «А» класса.

Эти мероприятия не только укрепляют дружеские связи между учениками, но и активно способствуют развитию их творчества и самовыражения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.