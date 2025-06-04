Патриотическая хоровая акция «Поем Победу!» объединила детские хоры Подмосковья

В рамках регионального конкурса патриотических проектов и творческих работ «Духовно-историческое возрождение Отечества: взгляд в будущее. (ДИВО)» при поддержке Мособлдумы и региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» впервые состоялась Общероссийская патриотическая хоровая акция «Поем Победу!», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединившая детские хоры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Концерты детских хоровых коллективов в рамках акции «Поем Победу!» проходили в течение мая по всей стране. Особенность акции, в которой приняли участие хоры из Подмосковья, в том, что выступления состоялись на теплоходе, плывущем по Москве-реке.

В акции приняли участие хоровые коллективы Подмосковья: заслуженный коллектив народного творчества РФ, образцовый коллектив детский хор «Мандрагора» Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского, руководитель — заслуженный работник культуры РФ Е. Б. Уманская; средний хор хорового отделения «Галактика» детской музыкальной школы № 1, г. о. Подольск, руководитель — Н. В. Кудрявцева; образцовый детский коллектив Московской области вокальный ансамбль «Ирис» Солнечногорской детской школы искусств, руководитель — И. Г. Соловьева.

В исполнении юных музыкантов прозвучали песни военных лет, советского периода и песни патриотического содержания современных авторов: «Катюша», «Вставай страна огромная!», «От героев былых времен», «Пусть всегда будет солнце» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.