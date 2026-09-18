Парки Воскресенска проведут программы с 21 по 27 сентября

Парки Воскресенска с 21 по 27 сентября 2026 года проведут игровые, познавательные и спортивные мероприятия для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей пройдут игровая программа на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов (12+). В лабиринте состоятся занятия по рубке шашкой «Казарла» для посетителей старше 12 лет, а для участников клуба «Активное долголетие» проведут занятия по северной ходьбе.

Гостей старше 12 лет приглашают по предварительной записи на экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Участники узнают об уникальной восьмилучевой системе усадьбы, ее владельцах и обитателях. Также по предварительной записи состоятся интерактивные программы с мастер-классом «Кот ученый свои мне сказки говорил» и «Барышня-матрешка», экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности» (6+).

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет детская программа «Игровой калейдоскоп», а в среду — «Веселая зарядка» для малышей на роллердроме (0+) и спортивная программа для детей. В четверг организуют мастер-класс «Творческая мастерская», беседу «А знаете ли вы?» (0+) и вечер «Ретро-танцы» для любителей активного образа жизни и участников «Активного долголетия».

Записаться на программы и экскурсии можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн. Мероприятия могут отменить или перенести из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.