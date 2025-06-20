Парки Воскресенска приглашают на свои мероприятия

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 23 по 29 июня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет будут организованы игры в шашки, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Весёлая зарядка» и поучаствовать в спортивных играх.

Попрактиковаться в скандинавской ходьбе, а также потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг.

В субботу для посетителей парков Воскресенска пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.