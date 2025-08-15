Парки Воскресенска приглашают на свои мероприятия

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 18 по 24 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет (6 +) будут организованы игры в шашки, творческие мастерские в павильоне около фонтана, выездной читальный зал на фонтанной площади, игровые программы на главной площади для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы (6+): «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрёшка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн: https://clck.ru/3A4XMA

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивных играх.

Возможность попрактиковаться в скандинавской ходьбе, а также потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любителям активного образа жизни и участникам программы «Активное долголетие» представится в четверг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.