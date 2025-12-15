Парки Серпухова проведут 13 мероприятий для жителей с 15 по 21 декабря

С 15 по 21 декабря в парках городского округа Серпухов состоятся 13 мероприятий для посетителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Серпухова с 15 по 21 декабря запланированы 13 регулярных мероприятий для жителей и гостей города. Программа рассчитана на разные возрастные группы и интересы.

Посетителей ждут скандинавская ходьба, занятия студии исторических танцев «Ренессанс», игровые программы, творческие встречи, игротанцы, мастер-класс по твистингу, интерактивный кукольный театр, спортивное ориентирование и полоса препятствий.

20 декабря в парке имени Олега Степанова с 11:00 до 14:00 пройдет общеобластное мероприятие «Зимние рекорды». 21 декабря в ДТ «Центральный» этого же парка откроется Резиденция Деда Мороза, где дети и взрослые смогут написать письмо, сделать открытку, расписать гипсовую фигурку и прочитать стихотворение. Каждый посетитель сможет выбрать занятие по душе.

