Парки Реутова подготовили насыщенную программу на последнюю неделю весны

Жителей Реутова приглашают провести последнюю неделю мая в городских парках, где подготовлена насыщенная программа мероприятий для жителей всех возрастов, сообщили в пресс-службе округа.

Культурные, спортивные и развлекательные события ждут горожан в парке «Фабричный пруд» и Центральном парке.

В четверг, 29 мая, любителей танцев ждет ретро-площадка в парке «Фабричный пруд», а сразу после этого начнется творческий мастер-класс от библиотеки. В субботу здесь пройдут занятия по скандинавской ходьбе и беговая тренировка с сообществом «5 вёрст».

Центральный парк предлагает еще более разнообразную программу. В среду юных футболистов ждет тренировка от клуба «Чемпионика», а в пятницу дети смогут поучаствовать в увлекательных занятиях с песком.

Особенно насыщенной обещает быть суббота, когда одновременно пройдут утренняя пробежка и занятия скандинавской ходьбой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.