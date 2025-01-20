Парки Реутова подготовили еженедельную программу мероприятий

В Центральном парке Реутова во вторник, 21 января, все желающие могут присоединиться к тренировкам по стретчингу с Марией. Занятия пройдут в 9:00 и 10:00 в Центре культуры и искусств, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду в парке состоится беговая тренировка вместе с участниками сообщества «БелкиRunners». Спортсмены и любители встречаются в 19:20 у «Кофейни».

Утро четверга — вновь тренировки по стретчингу с Марией. Место, время и номер телефона для записи — без изменений. С 16:00 пройдут мероприятия из цикла «Библиотека в парках». Сначала творческий мастер-класс, а затем встреча любителей настольных игр в арт-пространстве «За сценой».

В пятницу в 19:20 на аллеях парка вновь состоится беговая тренировка с участниками сообщества «БелкиRunners».

Выходные начнутся в 11:00. Субботним утром в это время пройдет занятие для любителей скандинавской ходьбы. Встреча у сцены.

В парке «Фабричный пруд» творческий мастер -класс из цикла «Библиотека в парке» пройдет в 16:00 в деревянном домике у сцены в четверг. Там же в 16:30 можно будет поиграть в настольные игры.

В субботу в парке — утренние спортивные занятия. В 9:00 — беговая тренировка с сообществом «5 вёрст». Бегуны встречаются у сцены. А в зоне тренажеров пройдет занятие для тех, кто предпочитает скандинавскую ходьбу.

Напомним, что мероприятия в парках Реутова проходят в рамках масштабной программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.