Парки Подмосковья проведут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества 23 февраля

В более чем 85 парках Подмосковья 23 февраля состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В понедельник, 23 февраля, в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить!», приуроченное ко Дню защитника Отечества. Гости смогут принять участие в военно-патриотической игре «Зарница», мастер-классах по изготовлению открыток, посетить фотовыставки «На страже Отечества» и концерты патриотических песен.

В парке «Городок» Рузы запланированы выставка военной техники, показ военных фильмов, мастер-класс по тактической медицине, игра-приключение «По следам Героев» и интерактивная точка с инструктажем по метанию ножей. Также состоится мастер-класс от казаков по рубке и фланкировке, а всех желающих угостят солдатской кашей и горячим чаем.

В парке Мира Мытищ пройдут силовое представление, игра «Ледовая диверсия», мастер-класс по изготовлению открыток и конкурсы на меткость на «Аллее активностей».

Центральный парк Победы в Долгопрудном подготовил квест-ориентирование, цифровую выставку детских рисунков и тематическую викторину. В Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске гостей ждут концертная программа, мастер-класс от военно-патриотического клуба, игровая программа на льду и викторина.

Организаторами мероприятий выступают министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.