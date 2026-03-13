Парки Подмосковья проведут акцию ГТО 14 марта

Спортивная акция «ГТО в парке» пройдет 14 марта более чем в 35 парках Подмосковья в честь дня рождения комплекса ГТО. Жители смогут сдать нормативы, посетить лекции и мастер-классы, а также принять участие в игровых программах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральной площадкой в Ленинском округе станет Видновский лесопарк. Регистрация участников начнется в 9:30, после чего пройдет массовая зарядка и сдача нормативов по силовым упражнениям, а также занятия с лыжами.

В парке имени Н. Островского в Ступине в 10:00 проведут разминку, затем все желающие смогут выполнить нормативы ГТО. В это же время в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде откроется регистрация, после которой участники проверят физическую подготовку.

Парк Мира в Мытищах начнет программу в 12:00 с разминки. Гостей ждут тестовые задания комплекса, игровая программа, а также спортивный и творческий мастер-классы.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном в 16:20 состоится лекция «Все о комплексе ГТО» и групповые подготовительные занятия. Завершится мероприятие сдачей нормативов.

Акцию проводят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области, министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.