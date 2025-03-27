Парки Подмосковья приглашают жителей региона на весенние спортивные фестивали

Парки Подмосковья приглашают жителей и гостей региона на весенние спортивные фестивали 28 марта, 29 и 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

29 марта в лесопарке «Шишкин лес» округа Истра пройдет туристический фестиваль «Ориентируемся в парке!». Начало в 10:00. Посетителей ждут массовый забег, мастер-классы по фехтованию, шахматам и функциональному тренингу. Также пройдут открытая тренировка по самбо, командное ориентирование и вело-шоу. Юных гостей приглашают на творческие активности, а всех желающих на праздничный концерт.

Парк «Ривьера» в Можайском округе приглашает всех желающих 29 марта на шахматный турнир «Весенняя партия». В рамках мероприятия с 11:00 пройдут любительские соревнования среди школьников, спортивная анимационная программа и выставка, посвященная можайским спортсменам.

Марафон здоровья «Лесной спорт» состоится 29 марта в парке культуры и отдыха округа Жуковский. Начало в 12:00. Ключевыми активностями марафона станут «3 000 шагов здоровья» и «Забег 2025». Украшением мероприятия станут спортивная разминка с Анастасией Зюбиной, чемпионкой мира по аэробике, и концерт при участии кавер-группы «Васаби» и других артистов.

Турнир по русской лапте пройдет 30 марта в Городском парке (парке аттракционов) округа Шаховская. С 11:30 начнется регистрация команд, с 12:00 — состязания. Команды-победителей наградят призами.

Фестиваль «Гонка чемпионов» пройдет 30 марта в Раменском городском парке. Начало в 14:00. Гостей ждут бодрая зарядка в стиле зумбы, индивидуальные спортивные зачеты, детские эстафеты и игры. После подведения итогов победителей наградят сувенирами — гжельской статуэткой оленя.

Любителей бега ждут 30 марта на забеге «Движение на опережение» в парке им. Гагарина, м. о. Шатура. Мероприятие начнется с семейной зарядки в 12:00, в 12:30 объявят старт забега. В это время юных гостей ждут на анимационной программе, любителей интеллектуального досуга — на шахматном турнире. Во время мероприятия будет работать фотозона и самоварная станция.

Соревнования по скандинавской ходьбе пройдут 28 марта в парке «Серебряный», м. о. Серебряные Пруды, а 29 марта в парке «Пехорка», г. о. Балашиха. Принять участие в соревнованиях по нормам ГТО можно в Центральном парке, г. о. Люберцы, 29 марта.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.