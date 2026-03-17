Парки Подмосковья 18 марта отметят День воссоединения с Крымом

Тематические мероприятия «Крымская весна» пройдут 18 марта более чем в 55 парках Подмосковья в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Для гостей подготовили концерты, фотовыставки и патриотические акции, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парках региона состоятся концертные программы, фотовыставки «Мой Крым — моя Россия», акции по раздаче ленточек в цветах триколора и тематические викторины. Жители и гости области смогут присоединиться к различным патриотическим активностям в течение дня.

В парке «200 лет Егорьевску» в 10:30 начнется праздничный концерт и откроется выставка «Крым — Россия навсегда», также пройдет тематическая викторина. В городском парке Краснознаменска в 11:40 проведут викторину «Мой Крым — моя Россия» и представят ледовое шоу «Мы вместе!» от команды синхронного катания.

В усадьбе Кривякино в Воскресенске в 13:00 организуют акцию «Севастопольский вальс» и раздадут гостям ленточки в цветах российского флага. В Наташинском парке Люберец в 16:00 состоится концерт «Крымская весна», акция с триколором и викторина «Крым наш». В парке имени О. Степанова в Серпухове в 17:00 пройдет концерт «Мы вместе», фотовыставка и виртуальная экскурсия.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.