Парки Подмосковья 17 мая приглашают желающих на «Семейные старты»

17 мая более чем в 60 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Семейные старты». В этот день гостей ждут легкоатлетический забег для всей семьи, фитнес-тренировки, семейные командные игры, велоквест и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Так, в парке Мира округа Мытищи посетители смогут принять участие в соревнованиях по беговелам, семейном роллер-квесте и в командных играх «Вперед к Победам». Специально для пап состоится тренировка «Кроссфит», а для мам проведут тренировку по йоге «Путь к счастью».

В Раменском городском парке мероприятие начнется с утреннего легкоатлетического забега для всей семьи на 5 км. Также все желающие могут отправиться на открытые тренировки по йоге и открытый турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Великой Победы.

Парк Мира округа Коломна приглашает гостей на семейные командные игры и велопробег, легкоатлетический забег и семейные игры в шашки и шахматы. Помимо этого, в парке откроется ретроплощадка «Игры нашего двора».

В Городском парке округа Кашира посетителей ждут разминка «Зарядись энергией» и семейные командные игры. Всех желающих приглашают сыграть в волейбол, дартс и гигантскую дженгу.

В Центральном парке округа Реутов для юных посетителей откроется гаражная распродажа и пройдет творческий мастер-класс «В гармонии с природой». Также для гостей проведут тренировку Body Combat, легкоатлетический забег, марафон по скандинавской ходьбе и открытые тренировки по настольному теннису и футболу. Взрослые и дети смогут принять участие в семейных командных играх «Вперед к победе».

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.