Парки Павловского Посада подготовили яркую программу ко Дню флага

В среду, 21 августа, в 19:00 традиция «Танцуем в парке» соберет любителей ритма: ведущие Анжела и Наталья (иногда к ним присоединяется Людмила) научат посетителей самым энергичным движениям.

Пятница в городском парке пройдет под девизом «Моей Родины триколор!». Между 15:00 и 17:00 в павильоне покажут патриотические фильмы, а в 15:20 начнется лекторий «Вехи истории». В 16:00 стартует мастер-класс «Символ России», фотозона будет работать весь день, в 17:00 раздадут ленточки «Триколор», а в 17:30 колонна с флагом отправится в торжественное шествие. Завершит программу концерт «Гордо реет триколор» в исполнении группы АРИДЕН.

Парк «Дубрава» подключится к празднику в четверг, 21 августа: в 19:00 там пройдет открытая репетиция студии «Большая сцена». На следующий день, 22 августа, в 13:00 павильон примет участников Дня йоги — знакомство с практикой и занятия пройдут в комфортных условиях. В этот же день, в 16:00, юных гостей ждёт программа «Каникулы в парке» возле павильона «Активное долголетие».

Кульминацией недели станет воскресенье, 24 августа. В 16:00 «Дубрава» превратится в настоящее пиратское пристанище: посвящение в пираты, тематические мастер-классы, загадки и испытания, фотозона, а также приз за лучший пиратский костюм сделают завершение лета действительно запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.