Парки Лосино-Петровского округа проведут программы 16–21 марта

Парки Лосино-Петровского округа с 16 по 21 марта подготовили для жителей бесплатные анимационные, спортивные и экологические программы. Мероприятия пройдут в Лосино-Петровском и Свердловском парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

16 марта в Лосино-Петровском парке в зоне у очага состоится разминка «Разминай-ка» в 16:00, а в 16:30 начнутся эстафеты «Веселые старты».

18 марта в Свердловском парке в 13:00 пройдет мероприятие «Крымская весна». У сцены откроется фотовыставка «Мой Крым — моя Россия» с пейзажами полуострова. Затем участники присоединятся к танцевальному флешмобу «Я, ты, он, она!». Завершит программу интерактивный концерт с участием коллективов МБУ ДК «Созвездие» и Биокомбинатовской ЦКС.

20 марта в Лосино-Петровском парке в 16:00 стартует анимационная программа «Забота о лесе начинается с тебя». В 16:20 пройдет спортивно-игровая программа «Быстрый, как зверь», а в 16:50 — викторина «Мы — экология».

21 марта в 12:00 в Свердловском парке у сцены состоятся мероприятия, посвященные заботе о природе. Гостей ждут анимационная программа «Лесная братва», спортивно-развлекательная программа «Сила Земли» и экологическая викторина «Зеленая энциклопедия».

Все мероприятия бесплатные. Подробности публикуют в официальных аккаунтах парков в Telegram, «ВКонтакте» и MAX. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.