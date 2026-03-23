Парки Коломны подготовили спортивные и театральные акции

Парки городского округа Коломна на неделе с 23 по 28 марта проведут спортивные тренировки, тематические игры и мероприятия ко Дню метеоролога и Дню театра. Жителей приглашают в общественные пространства Коломны и Озер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник во всех парках округа пройдут активности ко Дню метеоролога. Для гостей подготовили игру «Отряд синоптиков: миссия — прогноз». В субботу программу выходного дополнят мероприятия ко Дню театра: марафон «От реплики до аплодисментов», квиз «Закулисье» и игру «Актерский экспресс».

Любителей спорта ждут регулярные тренировки на свежем воздухе. В парке «Сосновый бор» в Озерах пробежки состоятся в понедельник и среду. В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне во вторник проведут разминку и занятие по общей физической подготовке. В парке Мира в четверг пройдет общедоступная тренировка, а в субботу — традиционный забег сообщества «5 верст».

Мероприятия запланированы с 23 по 28 марта. Подробное расписание размещено для сквера имени В. А. Зайцева, парка «Сосновый бор» и парка Мира. Вход на события свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.