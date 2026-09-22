Парки Богородского округа завершат летний сезон праздничной программой

Центральный парк Богородского округа во вторник и четверг проведет тренировки по спортивно-бальным танцам для посетителей старше 18 лет. Занятия начнутся в 17:00 на сцене при хорошей погоде, а при неблагоприятных условиях пройдут в павильоне.

В пятницу в 10:00 в камерном зале состоится занятие по нейрофитнесу для участников старше 18 лет. В субботу в Центральном парке пройдет праздничная программа закрытия летнего сезона. С 14:00 на веранде камерного зала организуют творческие и музыкальные мастер-классы, а в 16:00 на сцене выступят солисты и творческие коллективы округа. Вечер завершит шоу «Одноклассно-классно – 7» группы «Кантилена» для зрителей старше 16 лет.

В субботу в 12:00 в Глуховском парке, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея» пройдут детские мероприятия. В воскресенье в 12:00 эти площадки и Центральный парк проведут регулярные спортивные, игровые и творческие программы для детей. Неделя завершится церемонией награждения победителей и участников квест-игры «Торговый город» в 16:00 на сцене Центрального парка.

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