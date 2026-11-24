Парки Богородского округа в воскресенье в 12:00 проведут для детей игровые и творческие мероприятия ко Дню матери. Программы рассчитаны на участников от шести лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На предстоящей неделе парки Богородского округа организуют спортивные, игровые и творческие занятия. Во вторник и четверг в 16:15 в павильоне Центрального парка пройдут регулярные тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд» (18+).

Со вторника по пятницу в 11:00 в парке «Волхонка» будут проводить спортивные программы для всех желающих от шести лет.

В субботу в 9:00 в Центральном парке состоится легкоатлетический забег движения «5 верст» (6+). В 10:00 и 11:00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу (18+). В 12:00 парки «Роща», Глуховский, «Липовая аллея» и Центральный проведут игровые и творческие программы по регулярному расписанию (6+).

В воскресенье в 12:00 в парках «Волхонка», «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском состоятся игровые и творческие мероприятия для детей, посвященные Дню матери (6+).

В 16:00 в арт-гостиной Центрального парка выступят студенты отделения «Музыкальное искусство эстрады» Московского областного музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина (16+).

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