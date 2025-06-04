Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске вошел в топ посещаемых парков Подмосковья

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске вошел в топ самых посещаемых парков Московской области. С начала года его посетили 462 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это уникальное место, которое сочетает в себе богатую историю, современные удобства и является объектом культурного наследия федерального значения. Благодаря реставрации усадьба сохранила свое великолепие, где историческое наследие гармонично сочетается с современными возможностями для отдыха, привлекая туристов и жителей округа.

В парке можно насладиться прогулками по тенистым липовым аллеям и окунуться в атмосферу ушедшей эпохи. Здесь регулярно проводятся культурные и развлекательные мероприятия, а инфраструктура включает игровые площадки, амфитеатр, сцену для выступлений, танцевальную площадку и детскую карусель, которая особенно радует маленьких посетителей парка.

Парк усадьбы Кривякино — идеальное место для семейного отдыха, которое продолжает привлекать тысячи посетителей, становясь одним из самых популярных парков в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.