Парк «Сосновый бор» в Дмитрове проведет семейные мероприятия 14 и 15 февраля

Парк «Сосновый бор» в Дмитровском округе приглашает жителей и гостей на бесплатные семейные мероприятия 14 и 15 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Сосновый бор» в Дмитрове подготовил насыщенную программу для семейного отдыха на ближайшие выходные. 14 и 15 февраля на территории парка пройдут интерактивные игры, мастер-классы, спортивные соревнования и интеллектуальные квизы для посетителей всех возрастов.

В программе — семейные развлечения, театральная постановка, творческий мастер-класс по изготовлению сувениров и командный квиз на эрудицию. Культурные учреждения округа организуют активности, чтобы каждый гость смог найти занятие по интересам.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что такие мероприятия стали доброй традицией и помогают жителям общаться в неформальной обстановке.

Все мероприятия бесплатные и рассчитаны на посетителей любого возраста. Начало — согласно расписанию парка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.