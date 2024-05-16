сегодня в 20:38

Парк Мира приглашает мытищинцев на концерт «Культурные жемчужины Подмосковья»

В Парке Мира прозвучат популярные и веселые мелодии в джазовых обработках: «Чунга-чанга», «Песня львенка и черепахи», «Звезды Континентов», «Улыбка», «Антошка», «Бу-ра-ти-но».

Начало концерта в 13:00.

«Проект призван привлечь внимание к творчеству поэтов, художников, композиторов и музыкантов, живших и творивших на территории Московской области», — следует из сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.