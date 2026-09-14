Парк «Авангард» в Электростали проведет спортивные и культурные мероприятия

Парк «Авангард» в Электростали с 15 по 19 сентября проведет кроссы, занятия йогой, турслет, литературную программу и музыкально-танцевальный вечер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Авангард» подготовил программу для жителей и гостей Электростали. 15 сентября в 16:00 состоится кросс с участием футбольного отделения спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Восток».

16 сентября в 11:00 в павильоне начнется адаптированный комплекс йоги. В это же время стартует городской молодежный турслет. В 11:50 пройдет занятие по спортивной ходьбе, а в 12:00 юных посетителей пригласят на мероприятие «Литературный пикник».

17 сентября в 16:00 пройдет очередной кросс с участием воспитанников «Кристалла-Востока», в 16:30 на спортивной площадке состоится открытая тренировка по карате. 18 сентября в программе — интерактив «Собери пазл» в 11:00, разминка с общефизическими упражнениями в 14:30 и музыкально-танцевальная программа арт-группы «Авангард» в 16:00.

19 сентября в 9:00 пройдет дружеский забег «5 верст». Дистанция доступна участникам любого возраста и уровня подготовки. Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.