В Париже 105 лет назад представили Chanel № 5, который создал уроженец Москвы Эрнест Бо. Аромат стал символом элегантности и изменил парфюмерную индустрию, сообщает «Вечерняя Москва» .

Chanel № 5 впервые представили в Париже в 1921 году. Аромат быстро стал символом элегантности и одним из самых узнаваемых в мире.

Его автор — парфюмер Эрнест Бо, родившийся в Москве в семье коммерсанта Эдуарда Бо. В 1920 году он познакомился с Коко Шанель при посредничестве великого князя Дмитрия Павловича. Модельер поручила создать необычный аромат, не похожий на популярные тогда цветочные духи.

«Тогда Коко Шанель поручила ему создать необычный аромат, который не был бы похож на привычные цветочные духи того времени. И аромат правда вышел уникальным! Он не копировал запах какого-то конкретного цветка или фрукта, а стал «сборной солянкой» из разных нот», — рассказал Илья Кио.

Chanel № 5 стал одним из первых парфюмов с активным использованием альдегидов — веществ, позволивших создать новые, ранее недоступные оттенки запаха. Композиция получилась сложной и стойкой. В середине XX века популярность усилила реклама с Мэрилин Монро, признавшейся, что перед сном «надевает» только этот аромат.

«Шанель» — один из самых строгих брендов. Его первые парфюмы существуют до сих пор. Коко Шанель придерживалась высоких стандартов и не хотела снижать планку. Ароматы с богатой историей подчеркивают элегантность», — отметил Кио.

Парфюмер также рекомендовал наносить духи на точки пульса и не растирать их, чтобы сохранить стойкость и звучание аромата.

