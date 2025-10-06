Памятный вечер Владимира Гуральника прошел в Мытищах

Многолетнюю выставку работ Владимира Гуральника, действующую в стенах этой библиотеки, можно по праву назвать единственным в России музеем деревянного зодчества в миниатюре. Здесь хранятся около 60 авторских работ нашего гениального земляка. Его миниатюры, сделанные с соблюдением всех пропорций оригинала, сохраняют для истории деревянные церкви, в том числе облик нескольких уже несуществующих старинных церквей. К примеру, Кижский погост, а в нем Преображенская церковь, у которой 26 куполов. Над его созданием автор работал 8 лет! Среди его работ — миниатюрные копии деревянных храмов русского Севера, Карелии и, конечно, городского округа Мытищи.

Вечер памяти начался с ознакомительной экскурсии по экспозиции, проведенной библиотекарем Инной Ромащенко. Она подробно рассказала о кропотливом труде мастера над каждым экспонатом: «Эти работы, выполненные с любовью и мастерством, представляют собой точные копии подлинных памятников русского деревянного зодчества».

Родственники, друзья и коллеги с теплотой и глубоким уважением делились воспоминаниями о Владимире Яковлевиче. В конце вечера в дар библиотеке были переданы две последние работы мастера — модели Храма Донской иконы Божией Матери, представляющие его облик до и после пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.