Памятник культурного наследия сдали в аренду по программе «Усадьбы Подмосковья»

На проведенных торгах на право заключения договора аренды объект культурного наследия «Усадьба В. А. Пашкова «Крекшино», главный дом, кон. XIX — нач. XX вв.», расположенный в пос. Совхоза Крекшино, сдан в аренду по областной программе «Усадьбы Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

ООО «Специализированный застройщик «Большие Мытищи» арендовало усадьбу по начальной цене предложения более чем за 545,8 тыс. руб. в год.

В настоящее время двухэтажная каменная усадьба находится в руинированном состоянии, обрушены крыша и перекрытия.

«Это был единственный участник аукциона. Дворянское гнездо ему предстоит отреставрировать и выполнить благоустройство территории в течение семи лет. В целом же, срок аренды по областной программе составляет 49 лет. Первые семь лет инвестор будет платить арендную ставку в размере, установленном по итогам торгов, а после проведения обязательных реставрационных работ, ставка будет установлена в размере 1 рубль за квадратный метр. При этом арендатор должен соблюсти все необходимые требования по целевому назначению», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Программа стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013 году с целью привлечения инвесторов для восстановления исторических объектов.

В этом году Минимущества в план приватизации включены еще 14 подмосковных усадеб, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.