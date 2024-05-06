В Новосибирске вооруженный ножом подросток напал на храм накануне Пасхи

Накануне Пасхи в Новосибирске в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» ворвался вооруженный ножом подросток, который ранил в голову охранника, пишет Telegram-канал Baza .

Происшествие случилось вечером 3 мая. Злоумышленник был в маске и с ножом. Когда он ворвался в храм, охранник попытался ему помешать и получил ранения в голову и ключицу.

Через некоторое время агрессора в маске поймали. Им оказался 16-летний Абдуллох А. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. В каком состоянии находится охранник храма, не уточняется.

Аналогичный случай произошел год назад в подмосковном храме. Тогда 40-летний мужчина нанес ранения 22-летнему прихожанину стамеской.