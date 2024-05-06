Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 7,75%

По данным Минэкономразвития РФ, с 23 апреля по 2 мая годовая инфляция в стране замедлилась с 7,82% до 7,75%, сообщает «Интерфакс» .

За отчетный период рост цен в сегменте продовольственных товаров замедлился до 0,12%, непродовольственных — до 0,10%. В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились на 0,3%. Это произошло на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (–8,34%).

По оценке Росстата, инфляция за неделю замедлилась до 0,06%. При этом с начала мая потребительские цены в стране выросли на 0,01%, с начала текущего года — на 2,39%.

С 23 апреля по 2 мая подорожали свекла (+6,3%), баранина (+4,9%), морковь (+4,5%), в то время как подешевели огурцы (–5,7%) и помидоры (–2%).

Среди лекарственных препаратов выросли цены на левомеколь (+0,7%) и ренгалин (+0,6%), а подешевели эргоферон (–0,4%), валидол (–0,3%) и корвалол (–0,1%).

Цены на бензин и дизельное топливо в России за неделю увеличились на 0,1%.

Ранее стало известно, вырастут ли зарплаты в России после поднятия минимального размера оплаты труда. В Госдуме рассматривается законопроект о повышении МРОТ с нынешних 19,2 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.