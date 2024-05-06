Российский аналог SWIFT может попасть под новые санкции Евросоюза

В Евросоюзе предложили расширить пакет санкций против России, которые затронут гелий и СПГ, а также могут повлиять на работу российского аналога SWIFT, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Источники сообщают, что 14-й пакет санкций против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине может ограничить работу Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, которая является аналогом системы SWIFT.

Отечественный аналог SWIFT появился в 2014 году. Целью его создания было снижение рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений. СПФС имеет возможность направлять в том числе сообщения форматов SWIFT и ISO 20022.

Компании из 20 стран мира и 557 банков по данным за январь 2024 года уже подключены к СПФС. Если новые санкции повлияют на российскую систему, Москва примет ответные меры.

Ранее Россия нашла способ проводить сделки с рядом организаций в обход американских санкций. Страна использует собственную валюту в качестве «лазейки».