Памятник Ивану Грозному установили в Вологде

сегодня в 11:43

На Кремлевской площади в Вологде 2 ноября установили памятник царю Ивану IV Грозному. Открытие монумента запланировано на День народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщает «Коммерсант» .

Установка монумента произошла по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Правительство области организовало конкурс проектов, в котором победила работа группы авторов, возглавляемой скульптором Михаилом Красильниковым.

Девятиметровый памятник возвышается вблизи трехэтажного здания Вологодского кремля. Ранее губернатор отмечал, что Иван Грозный имеет важное символическое и культурное значение для Вологды, поскольку именно по его указу были основаны Софийский собор и возведен кремль.

К тому же, Грозный планировал перенести столицу опричнины в Вологду. Филимонов убежден, что царь оказал положительное влияние на российскую историю.

«Умножитель русских земель. Казанское ханство, Астраханское ханство. Это миссионерство православное. Символ русского мира, динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперед. Мощный богатырь, самодержец, завоеватель. Не вправо, не влево, а вперед», — объяснял ранее установку памятника губернатор Георгий Филимонов.

Ранее благодаря содействию главы региона в Вологде был открыт памятник Иосифу Сталину. Его разместили недалеко от музея «Вологодская ссылка».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.