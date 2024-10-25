Овсиенко на лектории «История.РФ» заявил о важности памяти деятелей России

В подмосковной Коломне 25 октября состоялся первый научно-просветительский лекторий Российского военно-исторического общества «История.РФ». В пленарном заседании мероприятия принял участие заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, передает корреспондент РИАМО.

«Хотелось бы упомянуть Петра Губонина, братьев Струве, род Бибиковых, жизнь которых так или иначе связана с коломенской землей. А у Петра Ионыча (Губонина — ред.) это еще и малая Родина, Коломенского уезда в то время. Лучше девиза, под которым мы начинаем лекторий, не придумать, — «Не себе, а Родине». Этот девиз собственноручно начертал на гербе Петра Губонина государь император за его труды по укреплению величия России», — заявил Овсиенко.

Он отметил, что благодаря Петру Губонину в Российской Империи построено около 20% железных дорог, в его честь была учреждена ведомственная награда. Также он упомянул значимый вклад в развитие страны рода генералов Бибиковых. Илья Бибиков был начальником тульского оружейного завода. Дмитрий Бибиков – герой войны 1812 года, он считается создателем российской таможни.

В ходе пленарного заседания были упомянуты знаковые меценаты, промышленники. Особого внимания удостоился Петр Губонин – купец и выдающийся промышленник. Он участвовал и в возведении храма Христа Спасителя в Москве, а также во множестве других благотворительных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Российское военно-историческое общество (РВИО) и меценатов, которые помогают восстанавливать усадьбу Татищева в деревне Болдино Солнечногорска.

«Я хочу поблагодарить за активное участие в жизни всей страны, и Подмосковья в частности, военно-историческое общество. Они инициаторы, идеологи этого проекта. А также меценатов, которые вкладывают в него значительные ресурсы, поддерживают», — сказал губернатор.