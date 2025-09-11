Овчинский: День города отметят в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

Праздничную программу ко Дню города проведут 13 и 14 сентября в выставочном павильоне «Макет Москвы», расположенном на Сиреневой аллее ВДНХ. Состоятся экскурсии, светотехнические шоу и викторины, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Для гостей павильона подготовили 8 увлекательных экскурсий «Кольцо как символ Москвы», им расскажут о кольцевой структуре столицы и истории ее формирования, а еще о ключевых градостроительных решениях, благодаря которым был сформирован современный облик мегаполиса. Экскурсии пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрироваться на них не надо.

Овчинский подчеркнул, что павильон «Макет Москвы» — не только выставочное пространство, а целый образовательный центр, где в увлекательном формате рассказывают о развитии города.

«В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы. Этот проект помогает лучше понять наш город, его прошлое, настоящее и будущее», — приводит слова министра пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Праздничная программа рассчитана на 2 дня. После каждой экскурсии в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 запланированы интерактивные викторины на знание Москвы, победители получат памятные призы. С 11:00 до 19:30 каждые 30 минут будут транслироваться светотехнические шоу на различную тематику.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника.

Подробная информация, расписание светотехнических шоу и запись на экскурсии доступны на сайте, через мобильное приложение «Макет Москвы», по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.