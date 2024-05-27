«OTTA-orchestra» и оркестр филармонии Подмосковья 2 июня приглашают на концерт

2 июня в концертном зале «Москва» в культурно-развлекательном комплексе «Остров мечты» состоится концерт группы «ОТТА-orchestra» и симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрителей ждет масштабное мультимедийное шоу и главные хиты группы. На сцене выступят более 50 артистов оркестра, представление сопровождается уникальным звуком и световыми эффектами на огромных мультимедийных экранах. Оригинальная сценография и спецэффекты превращают шоу в путешествие в мир инструментальной музыки.

Инструментальное шоу группы «OTTA-orchestra» пройдет в рамках большого концертного Royal Safari тура по России. Больше информации и билеты по ссылке.

Группа «OTTA-orchestra» — российская женская инструментальная группа, основанная в 2007 году композитором и аранжировщиком Ли Оттой (Ольгой Тарановой). Она стала руководителем коллектива и автором музыки, которую исполняет группа. Музыка в своей основе опирается на оркестровый стиль new age, world music.

Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым.

«Инструментальная капелла» — оркестр многожанровой музыкальной палитры, которому одинаково доступна и классика, и современная музыка. В репертуаре оркестра — музыка эпохи барокко (Бах, Вивальди), венского классицизма (Гайдн, Моцарт), романтиков (Шуберт, Мендельсон), русских композиторов (Аренский, Чайковский, Римский-Корсаков), произведения XX века (Бриттен, Шостакович, Шнитке), а также эстрадные сочинения и шедевры киномузыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.