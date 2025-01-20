Открытки с котиками из Ступина отправятся по всему миру

Посткроссеры встретятся в Ступине в феврале. Вторая в 2025 году встреча состоится в Ступинском историко-краеведческом музее 8 февраля. Присоединиться к ней может любой желающий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Любители отправлять и получать открытки собираются в различных городах, чтобы обсудить общие интересы, обменяться опытом, подписать карточки и отправить их по случайным адресам по всему миру.

В настоящее время ведется регистрация участников и подбор адресов для обмена открытками.

После февральской встречи из Ступино отправятся открытки с котиком из серии «Мягкие лапки». Автор иллюстраций — художница из Уфы Римма Мухамадиева. Организатор ступинских встреч Ольга Николаева специально для коллекционеров серии разработала тетрадь с миниатюрами всех изображений коллекции.

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