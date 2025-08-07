Открыт прием заявок на участие в фестивале креативных индустрий «Энтузиасты»

20 и 21 сентября на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики состоится фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году фестиваль будет посвящен 195-летию бывшего градообразующего предприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Ежегодный фестиваль креативных индустрий, представляющий лучшие творческие практики города и вовлекающий в их деятельность горожан, проходит уже третий год подряд.

Тема фестиваля в этом году — «Фабрика. Начало» — подчеркивает, с одной стороны, значимость фабрики, которая стояла у истоков основания города, с другой, символизирует начало творческого переосмысления ее территории как арт-пространства. В преддверии мероприятия на территории фабрики пройдут три лаборатории, где под кураторством профессионалов участники могут создать творческие проекты, которые останутся после завершения фестиваля.

Главным событием фестиваля «Энтузиасты» станет презентация итогов творческих лабораторий — паблик-арт объектов, малых архитектурных форм на территории сквера и site specific спектакля по мотивам истории Балашихинской фабрики.

К участию в креативном фестивале приглашаются художники, музыканты, ремесленники и все, кто готов представить свое творчество. Участником может стать индивидуальный автор или творческий коллектив.

Участие бесплатное, подать заявку можно до 10 сентября на сайте.

Организатор фестиваля — творческое сообщество «Энтузиасты», сформированное вокруг фабрики в 2023 году и объединяющее энтузиастов округа, чтобы вместе развивать креативный потенциал города силами самих горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.