Отец Силуан рассказал о книге «Вдыхая богослужение»

Председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храмов Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и Святителя Луки Крымского в Озерках представил книгу «Вдыхая богослужение». Он рассказал о ней подробнее, сообщает газета «Петербурсгкий дневник» .

Отец Силуан решил написать книгу, чтобы обобщить свой десятилетний опыт работы в мастерской. Ему хотелось устранить распространенные недопонимания: многие знакомы с ладаном, но далеко не все понимают его истинное предназначение. Кроме того, вокруг ладана существует множество мифов — так, некоторые уверены, что он способен излечить любые болезни. Поэтому настоятель храмов стремился создать труд, который бы расставил «все точки над i». А заодно хотел поделиться информацией о мастерской, где активно трудится.

В процессе написания отцу Силуану оказал помощь его коллега Алексей Преображенский. Он подготовил предварительный набросок справочника об ароматах. В итоге у них получилась своеобразная энциклопедия, в которой собраны знания и опыт, накопленные за годы.

Сейчас настоятель храмов постепенно создает труд о раннехристианском богослужении. По его словам, это может вылиться в довольно увесистый том, посвященный времени, которое еще недостаточно исследовано. Отец Силуан уверен, что такая тема привлечет внимание читателей. Он стремится излагать материал не в сухом научном стиле, а с живостью и юмором, чтобы текст был более захватывающим.