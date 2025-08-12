От 50 тысяч долларов: Леонтьев продолжает выступать частно после конца карьеры

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что певец Валерий Леонтьев продолжает свои выступления после заявления об окончании карьеры в 2024 году, стоимость его работы начинается от 50 тысяч долларов, сообщает aif.ru .

«Он объявил, что у него больше гастролей не будет, но никто же ему не запрещает выступать. И это вполне нормально. У нас Кобзон в 60 лет сказал, что он заканчивает свою карьеру, гастрольную деятельность, а потом почти до самой смерти выступал на различных мероприятиях», — объяснил продюсер.

По его словам, творческому человеку сложно просто сидеть дома, а работа на корпоративах и частных мероприятиях нужна Леонтьеву для покрытия расходов.

Ранее стало известно о приглашении Игорем Крутым Леонтьева на концерт «Новой волны» 25 августа, мероприятие посвящено ретро-музыке.