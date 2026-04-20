Оркестр Московия из Долгопрудного выступил в Кремле с юбилеем

Юбилейный концерт детского оркестра русских народных инструментов «Московия» из Долгопрудного прошел в Государственном Кремлевском дворце в честь 60-летия коллектива. Это стало шестым выступлением оркестра на главной сцене страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В нашем исполнении зрители услышали не только уже полюбившиеся произведения, но и ряд премьер. Специально для этого концерта были подготовлены новые аранжировки — сочинения с элементами классики, джаза и рока», — рассказал художественный руководитель и главный дирижер «Московии» Антон Седов.

В концерте приняли участие известные музыканты и исполнители. Почетным гостем стала первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Сюрпризом для зрителей стало выступление выпускников оркестра.

«16 выпускников разных лет сыграли на концерте. Многие по 10–15 лет не брали в руки инструменты, но специально к юбилею долго репетировали и выступили превосходно», — отметил Антон Седов.

По словам руководителя, за 60 лет школу «Московии» прошли около девяти поколений музыкантов. Сейчас в коллективе играют дети бывших участников. Концерт завершился песней Исаака Дунаевского «Дорогая моя столица», которую называют гимном Москвы. Зрители слушали ее стоя и долго аплодировали юным артистам.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.