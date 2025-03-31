Оргкомитет «Кубка Наций» создал рубрику «Имена», рассказывающую об успешных спортсменах

9 марта 2025 года во Дворце Ирины Винер состоялись международные соревнования по кекусинкан «КУБОК НАЦИЙ». Международные соревнования перешли в статус официальных соревнований и включены в единый календарный план Минспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

Турнир организован союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» в рамках проекта «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ», призванного сохранить общечеловеческие ценности и способствовать развитию детско-юношеского спорта.

В соревнованиях приняли участие около 2 тыс. спортсменов из 26 стран мира и 41 региона. Прямую трансляцию посмотрели более 600 тыс. человек, мероприятия транслировали 5 телеканалов, общий охват составил более 20 млн просмотров.

Теперь организаторы предлагают присоединиться к информационной кампании по привлечению молодежи в спорт. Оргкомитетом «КУБКА НАЦИЙ» реализована рубрика «Имена», в рамках которой будут рассказывать об успешных спортсменах. Так, будет сформирован позитивный информационный фон вокруг спорта и деятельности органов власти, предлагая подрастающему поколению возможность брать пример с достойных ребят, уважаемых спортсменов.