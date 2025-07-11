Опубликованы новые детали развода голливудских звезд Джоли и Питта

Американский актер Брэд Питт потребовал рассекретить личную переписку его бывшей жены, голливудской звезды Анджелины Джоли. Питт хочет узнать, о чем и с кем общалась Джоли относительно продажи ее доли в Château Miraval, сообщает РБК .

По словам Питта, он узнал, что работник компании по производству водки знал о том, что Джоли планировала продать свою часть винодельческого бизнеса во Франции.

Джоли самостоятельно продала свою долю компании Tenute del Mondo в 2021 году. Питт был этим крайне недоволен. Тогда он говорил, что у супругов была договоренность: никто из них не мог продавать свою часть бизнеса без разрешения другого.

В 2008 году Питт и Джоли купили замок Шато Мираваль в Провансе и окружающие его виноградники общей площадью 60 гектаров. За это имение знаменитости заплатили 60 миллионов долларов. На купленных землях звездная пара вместе с семьей Перрен занималась производством вина.

Ранее сообщалось, что Джоли и Питт разводились в течение восьми лет. Официально они перестали быть мужем и женой только в декабре 2024 года.

История их расставания берет начало в 2016 году, когда произошел скандальный инцидент на борту самолета. Тогда, по имеющимся сведениям, в ходе конфликта Питт облил алкоголем Джоли и нескольких из шести их общих детей.