Опубликованы кадры первого выступления Ефремова после освобождения по УДО

Российский актер Михаил Ефремов 25 марта впервые вышел на театральную сцену после выхода на свободу из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения. Зрители стоя аплодировали артисту в финале постановки, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что Ефремов уверенно чувствовал себя на сцене. Он читал свои реплики, активно жестикулировал и вступал в диалоги с другими героями постановки «Без свидетелей». Спектакль создан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой. В основу также лег одноименный фильм режиссера Никиты Михалкова.

После того, как спектакль завершился, Ефремов вместе с другими актерами вышел на поклон. Зрители вручили кумиру несколько букетов, после чего Ефремов вместе с коллегами отправился на фуршет.

На премьере спектакля собрались известные деятели культуры, включая Леонида Ярмольника, актера Александра Самойленко, телеведущую Юлию Барановскую и прочих знаменитостей.

Михаил Ефремов вышел на свободу в апреле 2025 года. Актер отбывал наказание за смертельное ДТП в Москве.

