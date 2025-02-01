Опубликовано видео прогулки леопарда Мизера в Московском зоопарке

Дальневосточный леопард Мизер вышел на прогулку по своим владениям. Соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Московского зоопарка.

На записи видно, что Мизер вышел на свежий воздух и осмотрелся по сторонам. Медленной походкой он обошел свои владения.

Дальневосточный леопард — скрытное, а также редкое животное. На прогулку он вышел, чтобы посмотреть на гостей и показать себя перед ними, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасенный детеныш леопарда поселился в подмосковном парке львов.