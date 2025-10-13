Опубликован список лучших мест для кинотуризма в России

Москва, Петербург и Крым попали в список лучших мест для кинотуризма в России

Аналитики сервиса для путешествий «Туту» провели опрос среди россиян и выяснили, какие города жители страны выбирают для сет-джеттинга (кинотуризма) чаще всего. На основе собранной информации специалисты составили список лучших мест для кинотуризма, в который попали в том числе Москва, Санкт-Петербург и Крым. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

Наиболее популярными сет-джеттинг направлениями среди россиян являются Москва, Санкт-Петербург и Крым. Любители кинематографа в Москве стремятся посетить места, где снимался знаменитый фильм «Москва слезам не верит», а в Санкт-Петербурге — локации, связанные с драмой Алексея Балабанова «Брат».

Лидером кинотуризма является Москва: 14% респондентов указали столицу в качестве предпочтительного направления. В городе организуются экскурсии по местам съемок таких известных произведений, как «Москва слезам не верит», «Мастер и Маргарита», «Место встречи изменить нельзя», а также сериалов «Кухня» и «Универ».

Вторую позицию занимает Санкт-Петербург (13%), привлекающий поклонников ленты «Брат» и сериалов «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». На третьем месте находится Крым (11%), где можно увидеть места, запечатленные в «Кавказской пленнице» и других советских кинокартинах.

Сочи (9%) стоит посетить, чтобы ознакомиться с локациями, где снимали «Бриллиантовую руку» и современный фильм «Чебурашка» (2023). В Ростов Великий (6%) едут ради комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Пермь (6%) интересна фанатам сериала «Реальные пацаны», фильма «Сердце Пармы» и серии кинокартин о приключениях школьника Ивана Семенова.

Карелия (5%) влечет туристов местами, где снимались фильмы «А зори здесь тихие» и «Любовь и голуби», повествующие о советских временах. В Геленджике (3%) ждут декорации сериала «Грозовые ворота», в Астраханской области (3%) — места съемок исторической картины «Орда», а Териберка (3%) привлекает поклонников социальной драмы «Левиафан».

