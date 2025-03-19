Определены победители конкурса «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья

В Подмосковье подвели итоги конкурса на премию губернатора «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» премию присудили балетмейстеру 1 категории МАУ Центр культуры «Подмосковье» округа Мытищи Бакаляс Наталье Владимировне. Она является основателем и руководителем образцового коллектива бального танца «Грация», который существуют уже более 17 лет и многократно становился победителем и призером разнообразных конкурсов. Комиссии конкурса был представлен опыт работы с ансамблем, основной формой которого являются сценические постановки, участие во всероссийских и международных фестивалях-конкурсах и активная концертная деятельность, а также системный подход к формированию духовных ценностей, всестороннее развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Еще одним победителем в этой номинации стала балетмейстер 1 категории МУК Дворец культуры «Октябрь» структурного подразделения «Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» округа Подольск Чеботарева Елена Валерьевна, которая представила на конкурсную комиссию комплексный опыт работы с жителями Подольска при помощи творческого проекта «Мода от народа». Елена создала этно-студию «Печки-лавочки», объединившую более 30 семей для изучения традиционного костюма и фольклора Московской губернии. Студия реконструировала уникальные костюмы, пробуждая интерес подольчан к русской культуре.

В номинации «Лучший работник библиотеки» победу одержала главный библиотекарь села Молоково МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского округа Коробкина Елизавета Кирилловна. Подход Елизаветы к работе позволил сделать библиотеку очень популярной у читателей разных возрастов, включая детей и подростков, которых активно привлекают к библиотечным мероприятиям, значительно обновить книжный фонд — сейчас он составляет более 12000 книг, создать игротеки и фотозоны. Ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. Елизавета выступает перед школьниками с рассказами о подвиге полярных летчиков, спасавших экспедицию парохода «Челюскин», в числе которых был ее родственник Василий Молоков. В библиотеке работает выставка, посвященная этому подвигу.

В этой номинации также победила заведующая отделом МБУ «Коломенская городская централизованная библиотечная система» округа Коломна Старостина Татьяна Владимировна. Она предложила краеведческий проект «Следующая станция — Пески», нацеленный на развитие сельского туризма и призванный обратить внимание молодежи на туристические возможности поселка Пески. Проект выиграл грант Росмолодежи и получил поддержку Администрации г. о. Коломна. В рамках этой поддержки была проведена мастерская идей в МБУ «КГЦБС», ТИЦ VISITKOLOMNA и КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА, где молодые жители поселка в возрасте от 15 до 35 лет учились работать с креативным краеведением.

В номинации «Лучший работник театра» премию получила артист-кукловод, ведущий мастер сцены МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво» Кузнецова Мария Александровна. Она представила конкурсной комиссии несколько своих проектов: фестиваль «Город Снеговиков», литературную гостиную «Спектакль «Муза», спектакли «Призраки Рождества» и «Кто такие батушки?», театральную игру «Тайна розового замка», театральный капустник «Кукламания», новогоднее представление «Снегошоу» и многое другое. Из всех представленных проектов особое внимание привлек «Сказочный марафон «Сказка в каждый дом», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, цель которого сделать театральное искусство доступным для каждого ребенка, независимо от его физических особенностей.

В номинации «Лучший работник музея» победила научный сотрудник МБУ «Долгопрудненский историко-художественный музей» Калашникова Ирина Николаевна, которая представила на конкурс проект «Историко-литературный клуб» — как новая форма экскурсионной работы». Клуб объединяет детей и подростков, рассказывая об истории и достопримечательностях родного края. В 2024 году на платформе Rutube был создан канал историко-литературного клуба.

В номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» лучшей стала преподаватель МАО допобразования «Центральная детская школа искусств» округа Химки Ежова Лилия Анваровна, которая представила проект «Юность — территория народного творчества и связи поколений», цель которого приобщение детей и подростков к искусству народного танца и популяризация хореографического наследия России. Только за 2024 год ансамбль завоевал 140 наград на творческих мероприятиях Московской области и регионов России. Коллектив и его солисты — лидеры рейтинга обучающихся и коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования Московской области в течение нескольких лет подряд.

Еще один победитель в этой номинации преподаватель МУ допобразования «Обуховская детская музыкальная школа», Богородского округа Пономаренко Дмитрий Михайлович. Он представил конкурсной комиссии презентацию своей творческой деятельности в музыкальной школе. Среди достижений Дмитрия Михайловича создание отдела духовых и ударных инструментов, где обучается 50 детей, организация единственного в Богородском округе детского духового оркестра, который в 2024 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Музыкальный марафон», разработка методики дыхания для исполнителей на духовых инструментах. Ученики Дмитрия Михайловича много раз становились победителями зональных, областных, всероссийских и международных конкурсов.

Премию в номинации «Лучший менеджер» получила директор МУК «Егорьевский историко-художественный музей» Артемова Наталия Николаевна. Она представила конкурсной комиссии проект экспозиции краеведческого музея нового типа, который получил множество положительных отзывов, а сам музей отмечен в Яндексе меткой «Хорошее место». Идея экспозиции нового типа — создание яркого образа территории на сюжетах, выбранных из прошлого и актуальных сейчас. Живая, динамичная экспозиция выстроена как путешествие по городу XIX в с помощью мультимедийных возможностей. Неожиданные эффекты обогащают эмоциональное восприятие экспонатов и локальной истории. Посетители могут самостоятельно извлекать информацию в виде увлекательных тестов, игр, комиксов на планшетах. В качестве экскурсоводов выступают лавочник, трактирщик, гимназист — всего 20 образов. Наталия Николаевна автор и руководитель многих музейных проектов, соединяющих музей и новые технологии.

В номинации «Творческий прорыв» отмечена хормейстер 1 категории МБУ «Дворец культуры Апрелевка» Ягодина Виктория Сергеевна, руководитель образцового коллектива «Театр песни «Лилиум», который под ее руководством стал постоянным участником крупных городских и областных мероприятий. Особая заслуга Виктории Сергеевны — авторская педагогическая методика, позволяющая детям и подросткам раскрывать вокальные способности и сценический потенциал. Конкурсной комиссии был представлен проект музыкального спектакля, который благодаря творческому подходу и профессионализму, стал популярен за пределами Наро-Фоминского округа и собрал восторженные отзывы зрителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.